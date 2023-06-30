Житель Шымкента лишился 200 тыс тенге за «легализацию авто» в обход спецЦОНА

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Свыше 200 тысяч тенге отдал аферисту житель Шымкента за легализацию авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Абайского района обратился горожанин с сообщением о том, что стал жертвой мошенничества. А обманул его мужчина, с которым он случайно познакомился в спецЦОне.



По словам мужчины, он находился в учреждении по вопросам постановки своей иномарки на казахстанский учет. Там же к нему подошел неизвестный и начал беседу, в ходе которой убедил автовладельца заказать данную услугу у него.За «работу» злоумышленник взял у мужчины 220 тысяч тенге, а спустя время и вовсе перестал отвечать на звонки.«Факт мошенничества зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК. Подозреваемый задержан и доставлен в управление полиции. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Дознанием доказательства виновности подозреваемого собраны. Скоро материалы дела с обвинительном актом будут направлены в суд», – рассказал дознаватель Абайского РУП Бекзат Сугир.Полицейский также призвал граждан не доверять малознакомым лицам и получать государственные услуги только в соответствующих госучреждениях.