Житель Шахтинска проснулся и обнаружил вора в своей квартире

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – В городе Шахтинске Карагандинской области вор проник в одну из квартир многоэтажного дома. Однако грабителя поймал хозяин квартиры и вызвал полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Шестого сентября, около 23:00, в отдел полиции Шахтинска поступило сообщение: в квартире многоэтажного дома по улице Ленинградская произошла кража. На место происшествия последовала следственно-оперативная группа. Полицейских встретил хозяин квартиры – 30-летний мужчина, который передал полицейским домушника.

Выяснилось, что потерпевший¸ отдыхавший после рабочей смены, проснулся от непонятного шума. Он увидел незнакомца, ходившего по помещению, и мгновенно среагировал. Мужчина кинулся к злоумышленнику, задержал его, а потом связался с полицией. Домушником оказался 27-летний житель Темиртау.

«Задержанный дал признательные показания, пояснив, что проник в квартиру, отжав оконную раму спальной комнаты. В ходе осмотра полицейские изъяли у подозреваемого 9 тысяч тенге, которые он успел похитить у потерпевшего. Возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Ведется расследование, сообщили в ДП Карагандинской области.

На данный момент полицейские устанавливают причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.



