Житель Шахтинска подделал ПЦР-тест ради тюремного свидания

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области к уголовной ответственности привлекли молодого человека за использование поддельного ПЦР-теста. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 20 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С момента начала пандемии в УП Абайского района Карагандинской области впервые выявили поддельный ПЦР-тест на COVID-19.

«24-летний житель Шахтинска пытался попасть на краткосрочное свидание с другом, отбывающим наказание в одном из исправительных учреждений. При этом он предоставил бланк исследования на COVID-19 с отрицательным результатом. У сотрудников УИС возникли сомнения в подлинности данного документа. Они связались с медицинским учреждением, которое якобы выдало его. Медики сообщили, что добивавшийся свидания молодой человек к ним не обращался и никакого исследования не проходил», - сообщили в ДП Карагандинской области.

В УП Абайского района возбудили уголовное дело по статье 385 УК РК «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

В ходе досудебного расследования правонарушитель признался в изготовлении поддельного документа. Уголовное дело передали на рассмотрение в Абайский районный суд, который назначил молодому человеку наказание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей – около 60 тысяч тенге. Полицейские предупреждают, что за использованного заведомо подложного документа виновнику грозит уголовная ответственность.

Соответствующая статья УК РК предусматривает за данное деяние наказание в виде штрафа до 160 месячных расчетных показателей, либо исправительные или общественные работы на срок до 160 часов, либо арест на срок до 40 суток.



