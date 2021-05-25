Житель Семея выращивал марихуану в теплице

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Семее начато досудебное расследование в отношении жителя, который выращивал марихуану в теплице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба департамента полиции по Восточно-Казахстанской области, в полицию поступила информация о том, что 34-летний житель Семея хранит наркотические вещества. Сотрудники полиции проверили жилище указанного мужчины.

«Из теплицы, расположенной во дворе дома, изъято восемь кустов растения со специфическим запахом. Кроме того, в ящике подставки под телевизор найден полимерный пакет с веществом зеленого цвета. Как показала экспертиза, это была высушенная марихуана общим весом 6,4 грамма», – сообщила пресс-служба ведомства.

В настоящее время по указанному факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК.