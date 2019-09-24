Житель Семея скончался за рулем автомобиля

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Нестандартное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

В соцсетях со ссылкой на очевидцев появилась информация о ДТП, которое произошло на проспекте Ауэзова. На фотографии видно, что автомобиль марки «Lexus RX 300» вылетел с проезжей части и снес ограждение.





«По предварительным данным, водитель 1939 года рождения скончался за рулем вследствие сердечного приступа, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ВКО. — В результате происшествия больше никто не пострадал».