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Житель Семея скончался за рулем автомобиля
24 Сентября 2019 01:52
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Нестандартное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня в Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
Новости по темеИгрок ФК «Атырау» после ДТП помещен в реанимацию Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя задержали туркестанские полицейские ДТП с участием полицейского произошло в Костанае
В соцсетях со ссылкой на очевидцев появилась информация о ДТП, которое произошло на проспекте Ауэзова. На фотографии видно, что автомобиль марки «Lexus RX 300» вылетел с проезжей части и снес ограждение.
«По предварительным данным, водитель 1939 года рождения скончался за рулем вследствие сердечного приступа, — прокомментировали в пресс-службе департамента полиции ВКО. — В результате происшествия больше никто не пострадал».
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, ДТП, МВД РК,
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