СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея разбил машину и напал на владельца авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В конце февраля на оперативный канал «102» в Ауэзовский отдел полиции УП г.Семея обратился 45-летний мужчина, который сообщил, что незнакомец из хулиганских побуждений повредил лобовое стекло его автомобиля «Toyota», а после нанес ему телесные повреждения. Все случилось в одном из дворов города.

«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен 30-летний житель города, который признал свою вину. Назначена судебно-медицинская экспертиза»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК.