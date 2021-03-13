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    20:53, 12 Март 2021 | GMT +6

    Житель Семея разбил машину и напал на владельца авто

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея разбил машину и напал на владельца авто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В конце февраля на оперативный канал «102» в Ауэзовский отдел полиции УП г.Семея обратился 45-летний мужчина, который сообщил, что незнакомец из хулиганских побуждений повредил лобовое стекло его автомобиля «Toyota», а после нанес ему телесные повреждения. Все случилось в одном из дворов города.

    «При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и доставлен 30-летний житель города, который признал свою вину. Назначена судебно-медицинская экспертиза»,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 293 ч. 1 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Транспорт
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