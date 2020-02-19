Житель Семея пытался дать взятку полицейским

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее 36-летний водитель пытался подкупить сотрудников полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В полиции сообщили, что в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности на пересечении улиц Каржаубайулы – Мичурина сотрудниками полиции патрульной службы была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2108» под управлением жителя города, который совершил административное правонарушение, а именно при маневре не подал световой сигнал поворота.

«При составлении административного протокола нарушитель, находясь в салоне патрульной автомашины, за непривлечение его к административной ответственности стал предлагать инспектору службы денежное вознаграждение. Патрульные полицейские предупредили нарушителя об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу. Водитель ВАЗа проигнорировал предупреждение, желая уйти от всех обвинений, положил под полик переднего правого сиденья денежные средства в сумме 6 000 тенге», - пояснили в пресс-службе ДП ВКО.

В итоге в отношении водителя был составлен не только административный материал, но и заведено уголовное дело по статье 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан.