Житель Семея погиб при пожаре

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее при пожаре погиб мужчина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что в четырехэтажном доме произошел пожар. В результате отравления продуктами горения при пожаре погиб 52-летний мужчина. Сильное задымление охватило всю квартиру на четвертом этаже. Спасатели ликвидировали огонь на площади 9 кв.метров, где полыхала мебель, бытовая техника. Причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем.

Спасатели ДЧС ВКО отметили, что на основе данных, виной трагедий становится неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электроприборов и печного отопления.

Всего с начала 2021 года в ВКО во время пожаров в жилом секторе спасено 37 человек, эвакуировано – 54. Но в то же время погибло 14 человек, 5 из них по причине несоблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печей, 8 при неосторожном обращении с огнем, один погиб на пожаре в результате нарушений при применении электроприборов. Трое из 14 человек находились в алкогольном опьянении. Все случаи гибели произошли до приезда спасателей