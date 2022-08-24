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    23:00, 23 Август 2022 | GMT +6

    Житель Семея организовал теплицу для выращивания конопли

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с наркопреступностью департамента полиции Абайской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках Республиканского ОПМ «Карасора-2022» был установлен 31-летний предприимчивый житель города Семея, который снял в аренду участок на одном из дачных массивов, в последующем оборудовал теплицу для выращивания наркотических растений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе обыска в гаражном помещении были изъяты сушенные листья растений конопли, а также в огороде в специально оборудованном парнике полиция обнаружила 16 кустов марихуаны, общим весом 10 кг, судебно-химическое исследование которых подтвердило их отношение к группе каннабиса.

    «В рамках досудебного расследования на месте был изъят урожай с первой партии общим весом более 110 грамм высушенной и более 900 грамм не высушенной марихуаны», – отметил заместитель начальника ДП Абайской области Нариман Кульдиков.

    В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.


    Фото: polisia.kz





    Теги:
    Общество Абайская область Борьба с наркотиками Правоохранительные органы
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