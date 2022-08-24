Житель Семея организовал теплицу для выращивания конопли
В ходе обыска в гаражном помещении были изъяты сушенные листья растений конопли, а также в огороде в специально оборудованном парнике полиция обнаружила 16 кустов марихуаны, общим весом 10 кг, судебно-химическое исследование которых подтвердило их отношение к группе каннабиса.
«В рамках досудебного расследования на месте был изъят урожай с первой партии общим весом более 110 грамм высушенной и более 900 грамм не высушенной марихуаны», – отметил заместитель начальника ДП Абайской области Нариман Кульдиков.
В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
Фото: polisia.kz