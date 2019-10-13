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Житель Семея оформил три онлайн-кредита на свою сожительницу
13 Октября 2019 20:00
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СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Затонский отдел полиции города Семея обратилась жительница города с заявлением о мошенничестве. Она сообщила, что неизвестные лица оформили на ее имя 3 онлайн микрокредита через сайты «Money man», «Честное слово» и «Вики» в сумме 538 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу УП города Семея.
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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам был установлен и задержан мошенник. Как оказалось, кредит оформил 31- летний сожитель потерпевшей. Он воспользовался реквизитами документов и номером банковской карты сожительницы», - отметили в ДП.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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