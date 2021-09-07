Житель Семея обокрал 11 домов

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Затонского отдела полиции УП г.Семей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель г. Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

В настоящее время мужчина изобличен в совершении 11 фактов квартирных краж на территории г.Семей, которые были совершены путем отжима пластикового окна, предметом посягательства являлись бытовая техника, драгоценные украшения, денежные средства.

Установлено, что подозреваемый похищенное сдавал в ломбарды, расположенные в г. Семей.

В настоящее время по всем делам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность к другим нераскрытым преступлениям. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 п. 2 УК РК.