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    19:25, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Житель Семея обокрал 11 домов

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    ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками криминальной полиции Затонского отдела полиции УП г.Семей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель г. Семей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

    В настоящее время мужчина изобличен в совершении 11 фактов квартирных краж на территории г.Семей, которые были совершены путем отжима пластикового окна, предметом посягательства являлись бытовая техника, драгоценные украшения, денежные средства.

    Установлено, что подозреваемый похищенное сдавал в ломбарды, расположенные в г. Семей.

    В настоящее время по всем делам проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, проверяется причастность к другим нераскрытым преступлениям. В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

    По данному факту начато досудебное расследование по ст. 188 ч. 3 п. 2 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Восточно-Казахстанская область Криминал Правоохранительные органы
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