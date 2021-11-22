Житель Семея находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Житель города Семея находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента Криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками ДП Атырауской области задержан житель города Семея, который в социальных сетях находил объявления о пропаже документов и по ним подавал заявки на получение микрозаймов. При этом граждане даже не подозревали об оформленных на них займах, до получения уведомлений о просрочке кредитов», - рассказал Канат Нурмагамбетов.

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