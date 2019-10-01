Житель Семея избил медиков скорой помощи

CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Медработники в городе Семее приехали оказать помощь беременной, а в итоге сами оказались в больнице с сотрясением мозга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, в Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе.

«Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие, — рассказали в пресс-службе. — Медики вызвали полицию».

У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы.

«Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники «скорой» оказали беременной необходимую помощь», — добавили в облздраве.

В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

«Дело находится на особом контроле прокуратуры области», — отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.