Житель Семея избил медиков скорой помощи
CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Медработники в городе Семее приехали оказать помощь беременной, а в итоге сами оказались в больнице с сотрясением мозга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ВКО, в Семее бригада скорой помощи отправилась на вызов к беременной. Женщина жаловалась на боли в животе.
«Муж пациентки был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и применил физическое насилие, — рассказали в пресс-службе. — Медики вызвали полицию».
У обоих фельдшеров диагностировали черепно-мозговые травмы.
«Несмотря на причиненный физический вред, сотрудники «скорой» оказали беременной необходимую помощь», — добавили в облздраве.
В итоге медиков госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
«Дело находится на особом контроле прокуратуры области», — отметил руководитель управления здравоохранения ВКО Илияс Мухамеджан.
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