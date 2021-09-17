Житель Семея более 17 лет жил с двойным гражданством

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За девять месяцев сотрудники миграционной службы ВКО установили более 60 жителей с двойным гражданством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В середине августа сотрудниками миграционной службы выявлена жительница Усть-Каменогорска, которая приобрела гражданство Российской Федерации в Алтайском крае в 2003 году, а при въезде в Казахстан использовала документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан, тем самым нарушив казахстанское законодательство о гражданстве.

Следует отметить, что большинство «двойников» оставляют себе документы гражданина РК по неосторожности, однако есть те, кто делает это умышленно. Например, стражами порядка выявлен житель Семея, который 17 лет назад приобрел гражданство Российской Федерации в Новосибирске. Однако все эти годы жил в Семее, пользуясь документами гражданина Республики Казахстан, при этом получал пенсию как в нашей стране, так и в России, игнорируя законодательство РК.

«Все нарушители привлечены к административной ответственности по статье 496 части 1 КРКобАП. Им наложен штраф 100 МРП. У иностранцев были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина РК и зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан», – рассказал начальник Управления миграционной службы Ербол Бекпаев.