Житель Рудного задержан за ложное сообщение о теракте

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ —За ложное сообщение о том, что в одной из школ Рудного будет осуществлён террористический акт, задержан мужчина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Костанайской области.

В ведомстве сообщают, что 2 мая 2021 года около полуночи на пульт 102 Управления полиции города Рудного поступило сообщение о том, что в районе средней школы № 3 города будет осуществлен террористический акт.

«На место происшествия прибыли сотрудники полиции, службы пожаротушения и врачи бригады скорой помощи. Оцеплен район места происшествия, было ограничено движение автотранспорта и граждан. Проведен осмотр здания и прилегающей территории школы с использованием кинологической службы и специалистов-взрывотехников. По результатам осмотра взрывных устройств не обнаружено»,- прокомментировали в полиции.

В пресс-службе полиции отмечают, что на раскрытие преступления и установление лжетеррориста задействованы значительные силы полиции, отвлеченные от исполнения непосредственных обязанностей в период усиленного варианта несения службы в праздничные дни.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен ранее судимый 32-летний местный житель. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог, в виду того, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания»,- пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится досудебное расследование, зарегистрированное по статье за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. К слову, за совершенное преступление в рамках данной статьи предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет, а также взыскание материального ущерба, понесенного специальными службами, выезжавшими на ложный вызов.