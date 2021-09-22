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    14:30, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Житель Рудного хранил в одной из гостиниц Семея наркотики

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Рудного хранил в одной из гостиниц Семея наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    В пресс-службе УП сообщили, что в начале сентября в ходе проведения ОПМ «Дәрмек» и «Қарасора-2021» в Семее был задержан 22-летний житель Костанайской области. Выяснилось, что подозреваемый остановился в одной из гостиниц города.

    «В его сумке были обнаружены и изъяты три рулона изоленты, под матрацем была обнаружена и изъята барсетка черного цвета, внутри которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом и электронные весы. Согласно заключения специалиста вещество психотропным вещество является психотропным веществом общим весом – 155,205 граммов», — пояснил начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с наркотиками
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