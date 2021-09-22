СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Рудного хранил в одной из гостиниц Семея наркотики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В пресс-службе УП сообщили, что в начале сентября в ходе проведения ОПМ «Дәрмек» и «Қарасора-2021» в Семее был задержан 22-летний житель Костанайской области. Выяснилось, что подозреваемый остановился в одной из гостиниц города.

«В его сумке были обнаружены и изъяты три рулона изоленты, под матрацем была обнаружена и изъята барсетка черного цвета, внутри которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом и электронные весы. Согласно заключения специалиста вещество психотропным вещество является психотропным веществом общим весом – 155,205 граммов», — пояснил начальник УП г. Семея Шалкар Кунанбаев.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК.