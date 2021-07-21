Житель пригорода с игрушечным пистолетом ограбил ломбард в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мужчину ограбившего ломбард с игрушечным пистолетом задержали полицейские в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Вчера на пульт «102» поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил ломбард. Похитив денежные средства в сумме 200 тысяч тенге, он скрылся в неизвестном направлении. Из показаний потерпевшей установлено, что в 12 часов к окошку подошел мужчина в медицинской маске и направил в её сторону пистолет. Протянув в окошко целлофановый пакет, он тихо сказал: «Быстрее ложи в пакет деньги, золото - все, что есть! Иначе убью!». После этих слов девушка беспрекословно сложила денежные средства с монетами и передала пакет в руки грабителю. На место оперативно прибыл наряд полиции, были установлены приметы подозреваемого. По ориентировке весь район отрабатывался полицейскими нарядами», - рассказали в полиции.

Операторами Центра оперативного управления в ходе мониторинга и просмотра видеокамер замечен мужчина, схожий по приметам с подозреваемым.

«Видеокадры запечатлели, как он, следуя быстрым шагом, незаметно выбросил неизвестный предмет. Позже проходивший мимо мужчина подобрал этот предмет, который оказался игрушечным пистолетом. Преступник по «горячим следам» был задержан полицейскими на парковке торгового дома. Им оказался 28-летний житель пригородного поселка. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой», - дополнили в департаменте полиции.

На территории столицы в период с 19 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Цель - обеспечение должного правопорядка и безопасности на улицах и общественных местах, предупреждение, пресечение и раскрытие правонарушений и преступлений, а также дорожной безопасности. За два дня ОПМ на территории города зарегистрировано 17 преступлений, из которых 13 раскрыто, также раскрыто 19 ранее совершенных преступлений.