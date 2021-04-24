Житель Петропавловска в третий раз попался пьяным за рулем

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске 21-летний водитель дважды был лишен водительских прав за нетрезвую езду и снова попался пьяным за рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль BMW, за рулем которого находился молодой человек, остановили ночью в центре города. Водитель был явно пьян. Оправдывал свое состояние тем, что ездил на день рождения брата.

Полицейские проверили его по базам данных, и оказалось, что молодой человек был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Причем дважды. Первый раз – на три года, второй – на шесть лет. В департаменте пояснили, что такая санкция применяется к водителям, повторно совершившим правонарушение в течение года после предыдущего административного взыскания.

Теперь любителя сесть за руль в пьяном виде ждёт уголовная ответственность. Ему грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет и пожизненное лишение права управления.

С начала года на дорогах области выявили 18 нетрезвых водителей, ранее лишённых прав.



