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    18:36, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Житель Петропавловска в третий раз попался пьяным за рулем

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске 21-летний водитель дважды был лишен водительских прав за нетрезвую езду и снова попался пьяным за рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, автомобиль BMW, за рулем которого находился молодой человек, остановили ночью в центре города. Водитель был явно пьян. Оправдывал свое состояние тем, что ездил на день рождения брата.

    Полицейские проверили его по базам данных, и оказалось, что молодой человек был ранее лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Причем дважды. Первый раз – на три года, второй – на шесть лет. В департаменте пояснили, что такая санкция применяется к водителям, повторно совершившим правонарушение в течение года после предыдущего административного взыскания.

    Теперь любителя сесть за руль в пьяном виде ждёт уголовная ответственность. Ему грозит наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет и пожизненное лишение права управления.

    С начала года на дорогах области выявили 18 нетрезвых водителей, ранее лишённых прав.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Транспорт
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