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Житель Петропавловска сделал предложение своей девушке во время Tartyl Fest
15 Августа 2022 20:08

Житель Петропавловска сделал предложение своей девушке во время Tartyl Fest

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Необычное событие произошло во время республиканского спортивного фестиваля Tartyl Fest по подтягиванию на турнике в Петропавловске. Участник турнира после того, как сделал подтягивания, сделал своей девушке предложение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Tartyl Fest проводится в Казахстане при поддержке ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан.

Фестиваль в Петропавловске проходит на площади государственных символов. Официальное открытие мероприятия состоялось в 17:00.

Для участия в соревновании зарегистрированы 277 человек. Возраст самого молодого участника составляет 7 лет, самого старшего участника фестиваля - 75 лет.

Во время турнира участник Никита Олейник удивил зрителей, сделав предложение руки и сердца своей девушке.

Сам Н. Олейник является чемпионом мира по стритлифтингу в весовой категории до 60 кг, мастером спорта международного класса. На Tartyl Fest он показал высокий результат, подтянувшись 42 раза.

Правила для всех 20 городов-участников фестиваля едины: подтянуться правильно и больше всех. Участники соревнуются в девяти категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнование проходит при участии официальной судейской коллегии.

Ранее сообщалось, что специальным гостем сегодняшнего мероприятия станет известный казахстанский певец Гадильбек Жанай.

Результаты турнира будут объявлены позже.

На данный момент рекорд Tartyl Fest принадлежит жителю Костаная - 51-летнему участнику Андрею Антоняну. Он подтянулся 45 раз.

Кадр из видео


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