Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Житель Петропавловска перечислил мошенникам 16 млн тенге от продажи квартиры
21 Июля 2022 15:07

Житель Петропавловска перечислил мошенникам 16 млн тенге от продажи квартиры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска лишился квартиры и 16 млн тенге, поверив мошенникам, которые представились сотрудниками полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, лжеполицейские сообщили горожанину, что кто-то якобы пытается заложить его жилье в банке. Они уговорили его продать квартиру и перечислить вырученные средства на счет, номер которого мошенники указали сами.

Ранее в департаменте полиции отмечали , что участились случаи мошенничества, когда злоумышленники представлялись стражами порядка.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали более 520 фактов мошенничества, из которых свыше 400 приходятся на категорию киберпреступлений.

«В связи с продолжающимися случаями мошенничества в финансовом секторе с участием лжепрокуроров и лжеполицейских убедительно просим при поступлении звонков на мобильный телефон от неизвестных лиц по вопросам снятия денежных средств, блокировки счетов, трудоустройства в госорганы, покупки цветов для встречи сотрудников правоохранительных органов незамедлительно звонить call-центр прокуратуры 8-705-842-73-06 или на «102», - добавили в надзорном органе.

Новости по теме
Аварийные ямы устранят на 27 улицах Петропавловска
Улытаумен дошел до Петропавловска
Замор 400 кг рыбы зарегистрировали в СКО
Читайте также
Аварийные ямы устранят на 27 улицах Петропавловска
Замор 400 кг рыбы зарегистрировали в СКО
Лже-реализатор шин обманул алматинцев на 15 млн тенге
Улытаумен дошел до Петропавловска
Деятельность рейдерской группы пресечена в Алматы
Коммерческие дома проверят на предмет долевого строительства в Петропавловске
Превышение цены на сахар выявили в СКО
Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
3 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
4 Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор
5 Астанчанин застрелил знакомого в Акмолинской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив