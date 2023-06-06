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Житель Петропавловска нецензурно выражался в автобусе

Редактор:  
Зифа Хабирова
6 Июня 2023, 13:28
Житель Петропавловска нецензурно выражался в автобусе Фото: polisia.kz

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пьяный мужчина нецензурно выражался и оскорблял пассажиров автобуса в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 5 июня около 18:30 часов.

На канал 102 УП города Петропавловска поступил вызов от пассажира автобуса «4А», где предположительно нетрезвый мужчина выражался нецензурной бранью. Мужчина оказал неповиновение законным требованиям прибывших по вызову сотрудников полиции, в связи с чем к нему были применены наручники.

Согласно результату медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении 30-летнего жителя города собраны материалы по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законному требованию представителя власти по ст. 434 и 667 Кодекса РК об административных правонарушениях», - сообщили в полиции.


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