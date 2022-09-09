Житель Павлодарской области отдал мошеннику 12 млн тенге

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 53-летний житель Павлодара обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. По его словам, ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился менеджером одной из крупных известных компаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Злоумышленник, маскируясь под консультанта в сфере инвестиций, рассказал по телефону об очень выгодных предложениях на фондовом рынке. После чего предложил перевести денежные средства для получения высокого дополнительного дохода. В погоне за легкими деньгами, мужчина перевел мошеннику свыше 12 млн тенге, взятых в кредит. Однако при попытке получить инвестиции, менеджер компании ответил, что биржа закрылась.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.