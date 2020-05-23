Житель Павлодарской области незаконно изготавливал дизтопливо в гараже

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 12 мая т.г. сотрудниками департамента экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт незаконного хранения и реализации нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность их происхождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службуКФМ МФ РК.

Житель Павлодарской области в собственном гараже незаконно изготавливал некачественное дизельное топливо из примесей печного топлива, масла и других продуктов, содержащих ГСМ, и продавал по цене 150 тенге за литр.

В ходе ОРМ изъято более 3000 литров дизтоплива на сумму 470 000 тенге, которое согласно экспертному заключению является нефтепродуктом низкого качества, не соответствующим требованиям ГОСТ и содержит в себе различные примеси.

На сегодняшний день проводится досудебное расследование.

«Уважаемые граждане, предприниматели и сельхозтоваропроизводители области! Комитет призывает не приобретать ГСМ по низкой цене у сомнительных поставщиков. Напоминаем, что местным исполнительным органом определены поставщики-операторы, уполномоченные реализовать удешевленное дизельное топливо на период весенне-полевых работ текущего года», - сказано в сообщении департамента экономических расследований по Павлодарской области.



