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    09:03, 02 Март 2021 | GMT +6

    Житель Павлодара сообщил полиции о похищении ушедшей на работу жены

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Житель Павлодара проснулся утром и не обнаружил дома супругу, которая, как обычно, ушла на работу. Мужчина позвонил в 102 и сказал, что её украли и теперь требуют выкуп, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В полицию позвонил житель города Павлодар, который сообщил о том, что его супругу похитили: неизвестные лица ему позвонили на телефон и требуют выкуп. Выехавшим на вызов полицейским удалось установить, что никакого похищения не было», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    По словам стражей порядка, супруга позвонившего, как обычно, утром ушла на работу, и весь день находилась там. Муж, проснувшийся на утро после изрядного распития спиртного, не обнаружив жену дома, позвонил в полицию.

    «Видимо приснилось», - сказал полицейским в своё оправдание павлодарец.

    В полицию, по данным пресс-службы, ежедневно поступают звонки различного характера: только в городе Павлодар на номер 102 поступают 300-500 звонков, и каждый факт проверяется.

    «Если в большинстве случаев жителям, действительно, необходима помощь, или поступают сообщения о происшествии, правонарушениях, то в некоторых случаях полицейские тратят время на выяснение обстоятельств по фактам, которые оказались результатам бурного воображения обратившегося», - дополнили стражи порядка.

    С начала 2021 года в полицию поступило 17609 вызовов, из них 8000 оказались ложными.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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