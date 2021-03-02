Житель Павлодара сообщил полиции о похищении ушедшей на работу жены
«В полицию позвонил житель города Павлодар, который сообщил о том, что его супругу похитили: неизвестные лица ему позвонили на телефон и требуют выкуп. Выехавшим на вызов полицейским удалось установить, что никакого похищения не было», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По словам стражей порядка, супруга позвонившего, как обычно, утром ушла на работу, и весь день находилась там. Муж, проснувшийся на утро после изрядного распития спиртного, не обнаружив жену дома, позвонил в полицию.
«Видимо приснилось», - сказал полицейским в своё оправдание павлодарец.
В полицию, по данным пресс-службы, ежедневно поступают звонки различного характера: только в городе Павлодар на номер 102 поступают 300-500 звонков, и каждый факт проверяется.
«Если в большинстве случаев жителям, действительно, необходима помощь, или поступают сообщения о происшествии, правонарушениях, то в некоторых случаях полицейские тратят время на выяснение обстоятельств по фактам, которые оказались результатам бурного воображения обратившегося», - дополнили стражи порядка.
С начала 2021 года в полицию поступило 17609 вызовов, из них 8000 оказались ложными.