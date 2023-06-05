Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Павлодарская область

Житель Павлодара рекламировал огнестрельное оружие в соцсетях

Редактор:  
Зифа Хабирова
5 Июня 2023, 10:57
Житель Павлодара рекламировал огнестрельное оружие в соцсетях Кадр из видео/ t.me/POLICE_of_KZ

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - У 33-летнего мужчины изъяли огнестрельное оружие, передает МИА «Казинорм» со ссылкой на Polisia.kz.

При мониторинге социальных сетей на одной из страниц в Instagram 2 июня было опубликовано видео, где мужчина «рекламирует» огнестрельное оружие.

«Оперативниками управления по борьбе с организованной преступностью установлена личность мужчины. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Павлодара, у которого изъят пневматический пистолет Стечкин. Назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.


МВД РК   Павлодар  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК
Еще пару недель может занять тушение пожара под Астаной – глава МЧС РК