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Житель Павлодара нашел ящик с патронами на берегу Иртыша

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
24 Апреля 2023, 18:17
Житель Павлодара нашел ящик с патронами на берегу Иртыша Фото: polisia.kz

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Более 6 тысяч патронов сдал в полицию житель Павлодара, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На территории Павлодарской области с 10 апреля идет акция по выкупу у населения незаконного оружия. В ее рамках можно получить компенсацию, сдав оружие, хранящееся без документов и регистрации. Гражданину, передавшему в добровольном порядке в ближайший отдел полиции оружие, выдается вознаграждение до 100 МРП.

«С начала акции у населения региона принято 37 единиц нарезного оружия и порядка 13 тысяч патронов к ним. Оружие направлено на баллистическую экспертизу, по результатам которой принимается решение о выплате вознаграждения», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Павлодарской области Борис Алимбаев.

К примеру, в Павлодаре мужчина сдал 6150 патронов калибра 5,6 мм. Он пояснил, что нашел их в деревянном ящике вдоль реки Иртыш в районе села Кенжеколь. После чего, узнав из СМИ о том, что государство на возмездной основе принимает у населения оружие, решил добровольно сдать патроны в полицию. Предположительная сумма выплаты составит 184 тысячи тенге.

А житель Успенского района сдал гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-17, 16-го калибра, которое нашел на чердаке своего дома при ремонте печной трубы. Предположительно ружье осталось от прежних хозяев, которые около 15 лет назад уехали на ПМЖ в Германию. Сумма выплаты составит 72 тысячи тенге.


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