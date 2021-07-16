Житель Нур-Султана украл телефон у человека, которому стало плохо в аптеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее судимый 31-летний житель столицы задержан сотрудниками криминальной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

В ходе расследования установлено, что подозреваемый днем зашел в аптеку и увидел, что одному из посетителей стало плохо, после чего тот упал на пол.

Пока персонал и другие посетители оказывали ему первую медицинскую помощь, подозреваемый воспользовался ситуацией и похитил лежащий на полу телефон марки «Samsung» стоимостью 100 тысяч тенге, принадлежащий мужчине, и скрылся в неизвестном направлении.

Задержанный полицейскими похититель дал признательные показания. Украденный телефон изъят и возвращен владельцу.

Проводится досудебное расследование, устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям.

Департамент полиции Нур-Султана убедительно рекомендует быть бдительными, оснащать объекты малого и среднего бизнеса камерами видеонаблюдения.



