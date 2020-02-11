Житель Нур-Султана разыскивается по подозрению за организацию незаконного игорного бизнеса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В международный розыск объявлен житель г. Нур-Султан, подозреваемый в создании и руководстве организованной группой, преступной организацией, а также организации незаконного игорного бизнеса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента экономических расследований по городу Нур-Султан.

По сообщению столичного департамента, разыскивается гр. Хасенов Нариман Хамитханович, 25.09.1984 г.р., уроженец г. Астаны, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, предусмотренного статьями 262 ч. 2, 307 ч. 3 п. 1,2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

При установлении (задержании) разыскиваемого или получении какой – либо информации о его возможном местонахождении, Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан просит незамедлительно сообщить по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Желтоксан, 43 Департамент экономических расследований по городу Нур-Султан, или по телефонам 8 (7172) 76-79-21 отдел розыска, 8 (7172) 31-61-45 дежурная часть, 8 (701) 485-46-16, 8 (777) 227-16-70 – оперативный сотрудник.

В случае предоставления достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется.