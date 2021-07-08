Житель Нур-Султана дважды за ночь совершил угон автомобиля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За одну ночь молодой человек в Нур-Султане похитил два автомобиля, припаркованных во дворах жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

«В одном случае по улице Мустафина, подозреваемый «вскрыл» и угнал автомобиль ВАЗ-2114. Проехав пару метров, молодой человек передумал, бросил автомобиль и ушел. По пути ему попалась другая автомашина марки «Тойота Карина», которую он похитил аналогичным способом. Покатавшись на угнанном авто, парень оставил его на территории парка», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции установили, что к угону причастен 18-летний житель города, которого задержали по «горячим следам». Как рассказал задержанный, о способах похищения автомобилей, он узнал в сети интернет и решил использовать полученные «знания» на деле.

В отношении молодого человека, по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения проводится расследование. Автомашины возвращены владельцам.