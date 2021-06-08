УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительницу ВКО спасли сотрудники ДЧС. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Рано утром в службу 101 поступил вызов о том, что женщина стоит в окне третьего этажа.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, где на балконе из последних сил уже висела женщина. Времени раздумывать не было, сотрудник специализированного отряда ДЧС ВКО Шынгыс Смагулов ловко спустился с 4-го этажа по спасательной верёвке на балкон и буквально в последнюю минуту, схватил женщину. Аккуратно спустил ее вниз.

Пока Шынгыс действовал, его подстраховывали спасатели и сотрудники полиции, растянув полотно снизу.





Гражданку, 1981 года рождения, передали для осмотра скорой помощи. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.



