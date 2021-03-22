Жительницу ВКО привлекли к ответственности за нецензурную брань в WhatsApp

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Восточного Казахстана получила 20 часов общественных работ за матерные слова и оскорбления, использованные во время общения через WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Женщина снимала домик с семьёй. Однако из-за задолженности она была вынуждена съехать. Из-за того, что у нее на тот момент не было постоянного места жительства, осужденная оставила часть вещей и документы в этом доме. Однако вскоре они все были утеряны. Между квартиранткой и хозяйкой произошел серьезный конфликт. Осужденная отправила женщине аудиосообщение через WhatsApp с нецензурной бранью. Потерпевшая сохранила запись и предоставила их в суде.

«Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения. И приговорил к 20 часам общественных работ. Подучетная поставлена на учет в службу пробации и направлена в акимат для выполнения общественных работ», – прокомментировал начальник службы пробации Максат Манарбеков.



