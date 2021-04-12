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    15:22, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Жительницу столицы обокрал знакомый «из соцсетей»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жительницу столицы обокрал после свидания знакомый мужчина. В ходе расследования установлено, что 27-летний молодой человек через социальную сеть познакомился с 28-летней девушкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции г. Нур-Султан.

    На протяжении месяца пара переписывалась в сетях. После переписки они решили встретиться, и парень пригласил свою новую знакомую в гостиницу. После совместного застолья, девушка, перед сном сняла свои золотые изделия и уснула. Этим и воспользовался подозреваемый, который похитил ювелирные украшения потерпевшей стоимостью около 100 тысяч тенге и покинул гостиницу около четырех утра.

    Сотрудниками криминальной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже задержан, ранее он неоднократно судим. Мужчина дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными, не доверять малознакомым лицам и не оставлять ценные вещи без присмотра.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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