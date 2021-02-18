Жительнице Узбекистана с просроченным паспортом помогла уехать павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Миграционная полиция Павлодарской области активно содействует в выезде к месту жительства иностранцам, попавшим в затруднительное положение из-за отмены международных транспортных сообщений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Активно ведётся работа миграционными полицейскими по оказанию содействия в выезде к месту жительства иностранцев, попавших в затруднительное положение в связи с отменой международных транспортных сообщений. Совместно с Международной организацией по миграции оказана помощь в отправке в Узбекистан 58-летней женщины, которая не могла выехать из Казахстана из-за истекшего срока паспорта», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как стало известно, поблагодарив полицейских, женщина благополучно вернулась в свою страну.

Кроме того, полицейские региона помогают соседним государствам в розыске уголовных преступников.

«Полицейскими отдела полиции района Теренколь Павлодарской области задержан 38-летний гражданин Российской Федерации, разыскиваемый в соседнем государстве за незаконное хранение наркотических средств», - добавили в департаменте.