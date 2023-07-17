Жительнице станции Шар юристы помогли решить проблему с выплатой алиментов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По стране продолжается медицинский тур на поезде «Саламатты Қазақстан». Помимо профессиональной медицинской помощи, жителям оказывают помощь профессиональные медиаторы и юристы. Например, жительнице станции Шар помогли решить проблему с выплатой алиментов, а также поставили в очередь для приобретения жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Социальный проект - медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» реализуется Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от имени группы компаний АО «Samruk-Kazyna», при участии Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте РК и Министерства здравоохранения, в сотрудничестве с корпоративным фондом «Фонд социальных проектов».

В этом году благодаря поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при Президенте Республики Казахстан впервые проводятся бесплатные консультации по вопросам защиты прав граждан на получение государственной социальной поддержки, назначения пенсий, пособий, социальных выплат и адресной социальной помощи. Кроме того, жители отдаленных регионов могут получить бесплатную медиативную и юридическую помощь.

Юристы и медиаторы оказали помощь в решении вопросов оформления пенсий и пособий на ребенка, разъяснении процедур банкротства, постановки на очередь государственного жилья 81 человека. В основном, это матери-одиночки, женщины с инвалидностью, женщины-пенсионеры, женщины, имеющие детей с инвалидностью.

Например, безработная жительница станции Шар Жарминского района области Абай в разводе с 2013 года. Бывший муж не платил алименты в течение 10 лет на трех несовершеннолетних детей. Женщина живет с пожилыми родителями в аварийной 2-комнатной квартире. Специалисты медпоезда помогли ей. В частности, юристы направили в прокурату области ee заявление об бездействии частного судебного исполнителя через сайт www.eotinish.kz. Также ее поставили в очередь на получение жилья с последующим выкупом при содействии заместителя акима Жарминского района области Абай.

Уже осенью этого года ей будет выделена 3-комнатная квартира, а также будет предоставлено без оплаты за аренду помещение в Доме культуры для ее небольшого бизнеса. Все вопросы взяты на контроль юристами и медиаторами.

Также юристы помогли решить проблему отсутствия выплаты социальных пособий для жителей, проживающих в районе Семипалатинского полигона, по оформлению документов недвижимости, открытию малого бизнеса по гранту акиматов.

Все обращения граждан были рассмотрены совместно с акимами сельских округов, района станций области Абай и Восточно-Казахстанской области и взяты ими на контроль.

С 26 по 31 мая 2023 года были оказаны консультационные услуги профессионального медиатора Ш. Шалгазиной и юриста Е. Абдрахмановой в поезде «Саламатты Қазақстан», который побывал на четырех малых станциях Восточно-Казахстанской области (Иртышский завод, Тишинская, Ермаковка, Таусамалы).

С 1 по 10 июня 2023 года были оказаны консультационные услуги профессионального медиатора Ж. Усипбековой и юриста С. Балпеисовой на двух малых станциях Восточно-Казахстанской области (Алтай, Кумыстау) и на трех станциях области Абай (Шар,Суук-Булак, Бель-Агач).

В целом специалистами оказана бесплатная юридическая и медиативная помощь 622 гражданам и подписано 104 медиативных соглашений по разным вопросам.

С 26 июня по 10 июля 2023 года также были оказаны консультационные услуги профессионального медиатора и юриста в поезде «Саламатты Қазақстан», который побывал в станции Макинка Акмолинской области, на пяти станциях Северо-Казахстанской области (Саумаколь, Янко, Белоградовка, Сулы, Бауманская) и четырех станциях Костанайской области (Тогузак, Денисовка, Зааятская,Казанбасы).

Здесь оказана бесплатная юридическая и медиативная помощь 596 гражданам и подписано 62 медиативных соглашения. Среди них по вопросам наследства – 55; по вопросам раздела общего имущества – 60; по отсрочке исполнения обязательств по договору банковского займа, по процедуре банкротства – 49; по вопросам распоряжения долями земельных паев – 52; по оформлению инвалидности, пенсий, пособий по уходу – 66; получения арендного жилья – 67; взыскания алиментов – 54; оформления договора купли-продажи недвижимости – 25; отчислений ОСМС, пенсионных отчислений – 61; телефонного мошенничества - 54; нарушения трудовых прав – 53. Кроме того, решен вопрос госпитализации через портал двух жителей станций Денисовка и Зааятская для проведения операции сердца в Национальном центре кардиологии в Астане. Областным департаментом здравоохранения Костанайской области этот вопрос поставлен вопрос на контроль.

Так, по региону все обращения граждан рассмотрены совместно с акимами сельских округов, района станций Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской области. В свою очередь, медиатор и юрист сопровождает вопросы заявителей до конечного результата. За что жители отдаленных станций особенно благодарны, ведь для них это жизненно-важные вопросы.

Такая работа ведется наряду с оказанием самой высококачественной медицинской помощи.

Поезда оснащены современным диагностическим оборудованием ведущих фирм зарубежного производства. Аппаратура позволяет провести пациентам при необходимости развернутые общие и биохимические анализы, рентгенографию и флюорографию, УЗИ-исследования внутренних органов и сосудов, электрокардиограмму, гастрофиброскопию и другие виды диагностических исследований.

Медицинский поезд объедет весь Казахстан. Всего будет охвачена 121 станция отдаленных районов.