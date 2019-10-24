Жительница ЗКО открыла благотворительные центры для 170 особых детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В партии «Nur Otan» продолжают рассказывать о наиболее активных членах политического объединения в рамках нового интернет-проекта «Один из нас». Сегодня речь идет о Татьяне Ищенко – директоре общественного фонда «Жас дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В марте 2011 года она впервые распахнула двери своего фонда для детей с особыми потребностями в пяти населенных пунктах Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

«Особенные дети – наши общие дети. Мы должны дать им шанс для нормального развития. Помогая им сегодня – мы обеспечиваем для них счастливое завтра, создавая условия для равных возможностей», - говорит Татьяна Ищенко.

Центры работают за счет благотворительной помощи членов фракции партии «Nur Otan», госсоцзаказа и спонсоров.

Ежегодно на бесплатной основе здесь обучаются более 170 воспитанников. Помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания оказывается более чем 300 детям. Благотворительными акциями на лечение и реабилитацию охвачено более 50 детей.

Стоит отметить, что оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии «Nur Otan». В рамках партийного проекта «Кедергісіз Келешек», инициированного по поручению Елбасы, принято уже 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы, через ярмарки вакансий трудоустроено более 34 тыс. человек. Совместно с корпоративным фондом «Болашак» в общеобразовательных школах по всей стране открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии.