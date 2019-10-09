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Жительница ВКО задолжала более 500 тысяч тенге по алиментам
9 Октября 2019 12:19
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - С начала года более 200 неплательщиков алиментов установлено полицейскими в Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
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Информация по должникам направлена в судебные органы и частным судебным исполнителям для принятия мер по исполнению решения суда.
В сентябре стражами порядка установлено местонахождение 45-летней женщины, которая уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Усть-Каменогорский городской суд обязал ее перечислять ¼ часть своего дохода на содержание 5-летней дочери. Однако женщина не исполняла решение суда длительное время, на сегодня задолженность составила более 500 000 тенге.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
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