Жительница Усть-Каменогорска оформляла кредиты на пенсионеров

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Усть-Каменогорска оформляла кредиты на пенсионеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце декабря в дежурную часть Ульбинского ОП управления полиции города Усть-Каменогорска с заявлением обратились две пенсионерки о том, что стали жертвами мошенничества со стороны малознакомой женщины.

Как сообщили потерпевшие, летом злоумышленница под предлогом взятия в долг и оказания помощи обманным путем оформила на их имя денежные займы в микрокредитных организациях. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Ею оказалась 70-летняя местная жительница. Она дала признательные показания. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК «Мошенничество».

