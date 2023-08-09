Жительница Техаса серьезно пострадала после того, как на нее с неба упала змея и атаковал ястреб

ТЕХАС. КАЗИНФОРМ - Жительница Техаса Пегги Джонс серьезно пострадала после того, как на нее с неба упала змея, а затем ее атаковал ястреб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.



64-летняя Пегги Джонс косила свой газон, когда пролетавший мимо ястреб выронил на нее свою добычу. Змея сразу же обвилась вокруг ее руки пытаясь вцепиться в лицо. Благо женщина была в очках. Она начала размахивать рукой пытаясь сбросить змею как тут на нее напал ястреб.

На руке и лице женщины остались колотые раны, порезы, ссадины, царапины и сильные кровоподтеки.

Странный инцидент произошел 25 июля в городе Силсби, штат Техас, недалеко от границы с Луизианой.

Со слов Пегги Джонс ястреб появился так же быстро, как и змея. Изо всех сил пытаясь выхватить свою добычу, ястреб несколько раз возвращался и нападал на женщину.

В конце концов птица улетела, прихватив с собой змею.

Миссис Джонс думала, что она умрет. После этого инцидента у женщины появились проблемы со сном.