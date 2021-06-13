Жительница Тараза возрождает казахское орнаментальное искусство

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О символизме и значении казахского национального орнамента рассказала жамбылская предпринимательница, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Тараза, индивидуальный предприниматель Гульнар Абдуллаева намерена возродить казахское орнаментальное искусство.

Двадцать лет назад Гульнар успешно трудилась на швейной фабрике, пока та не закрылась. Не растерявшись, предпринимательница начала шить одежду на заказ. Затем занялась торговлей, возила товары из Китая.

Однако любовь к портняжному делу взяла свое, и она вернулась в профессию.

А причиной тому стали ... китайские казахи.

«Чтобы не возникало проблем из-за незнания китайского языка, мы наняли переводчиком этническую казашку, проживающую в этой стране. Отношения переросли в дружбу, она пригласила на узату той в свою деревню. Меня поразило оформление национальных костюмов, одеял, подушек и убранство юрт. Жители той китайской деревни сохранили древние казахские орнаменты и используют их в своей повседневной бытовой жизни. С того узату всё и началось», - рассказала спикер.

После этого женщине начали приходить разные идеи по оформлению швейных изделий национальными казахскими узорами, орнаментами.

«Я заметила, что мы, как правило, не придаем значения содержанию орнамента. А у казахов в Китае, например, каждый орнамент имеет свой смысл, свое значение. Например, если рисунок нанесен на нижней стороне чапана, это означает, что у человека есть внуки, а если на спине – то уже и правнуки. Многое можно узнать по узорам и о женщине. Например, по расшитому изображению на одежде можно было узнать, к какому сословию она принадлежит, какому племени стала невесткой», - пояснила Гульнар Абдуллаева.

В планах жамбылской предпринимательницы начать с пошива убранства юрты и развивать полузабытое казахское орнаментальное искусство.