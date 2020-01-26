Жительница Тараза создала успешное дело из своего рукоделия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О достижениях и проблемах людей с ограниченными физическими возможностями мажилисменам рассказала руководитель жамбылской студии творчества «Ажур» Дилафруз Махмадулоева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в Таразе состоялось выездное заседание Комитета Мажилиса Парламента Республики Казахстан под председательством депутата Гульшары Абдыкаликовой. В ходе заседания прозвучали актуальные вопросы обеспечения занятости молодежи, вовлечения молодых людей в активные формы содействия занятости, в том числе и категории NEET, проблемы трудоустройства молодых людей. Участниками обсуждения стали депутаты Мажилиса Парламента РК, представители молодежи, местных исполнительных органов и неправительственных организаций жамбылского региона, ректоры жамбылских вузов, а также представители министерств труда и социальной защиты населения, информации и общественного развития, журналисты.

О себе и своем деле рассказала Дилафруз Махмадулоева, молодая девушка, с детства прикованная к инвалидному креслу. Ей не только удалось открыть собственную творческую студию «Ажур», но и стать единственной представительницей Жамбылской области на республиканском форуме молодежного корпуса «Zhasproject».

Отметим, что открыть свое дело помогла любовь к вязанию, которому Дилафруз Махмадулоеву научили в Таразском реабилитационном центре, так что она смогла работать профессионально и создавать вещи на продажу. А ее идея студии творчества «Ажур» по вязанию крючком, где желающие могут не только обучиться рукоделию, но и тому, как на этом заработать, стала реальной благодаря проекту развития молодежного корпуса ZhasProject, запущенному Международным банком реконструкции и развития совместно с Министерством образования и науки РК.

«В октябре 2018 года я выиграла грант в размере 979 тысяч тенге и смогла исполнить давнюю мечту – открыть свою студию, - рассказала Дилафруз Махмадулоева. – На средства гранта были приобретены оверлок, швейная машина, пряжа и многое другое. Бесплатно обучались вязанию и плетению порядка 60 женщин. Проект предусматривал четыре месяца практических занятий, на которых можно овладеть базовой техникой ручного вязания. В феврале 2019 года проект «Студия творчества «Ажур» получил титул лучшего проекта Жамбылской области на республиканском форуме лучших молодежных проектов 2018 года».

Проект завершился, но студия творчества «Ажур» продолжает и сегодня свою работу, подчеркнула спикер. Здесь сейчас работают курсы вязания, рисования, а также мастер-классы для детей и взрослых.

«В нашей студии работают три человека с инвалидностью, включая меня, - продолжила спикер. – На курсах вязания у нас обучаются 26 деток от 6 до 12 лет, а также 7 взрослых, в группе рисования 9 детей. Помимо этого, мы занимаемся благотворительностью, благодаря людям, которые помогают нам приобретать пряжу. Вяжем комплекты из стопроцентной шерсти для недоношенных детей и передаем их в перинатальные центры, а также передаем вязаные изделия в Дом мамы, в Дом малютки. Недавно мы посетили интернат для детей с инвалидностью и подарили деткам 55 плюшевых игрушек. Сейчас мы готовим вязаные подарки для бабушек и дедушек, живущих в Доме ветеранов».

Говоря о планах, Дилафруз Махмадулоева отметила, что студия творчества «Ажур» будут расширяться и сейчас в поисках помещения, которое будет удобно для особой категории людей.

«Мы хотим создать социальный проект, в котором будут задействованы люди с инвалидностью. Сегодня каждый гражданин нашей страны имеет все возможности для самореализации. Главное – иметь желание. Будущее нашей страны однажды перейдет в руки тех, кого мы сегодня называем молодыми людьми. Уже сейчас важно правильно нацелить вашу молодежь, чтобы они могли продвинуть Казахстан в число ведущих стран мира. И первое, без чего нельзя обойтись – это качественное образование, оно должно стать доступным для всех. Мы надеемся, что в этом году будет больше грантов на обучение для молодежи. Также мы хотим, чтоб были созданы формы дистанционного высшего обучения для людей с инвалидностью, так как каждый человек, независимо от социального статуса, должен иметь право нам это», - резюмировала руководитель жамбылской студии творчества «Ажур».