Жительница Тараза лишилась денег в фейковом конкурсе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Десятки уголовных дел по интернет-мошенничествам находятся в производстве следователей департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, ранее изобличены 15 интернет-мошенников, из них семеро - жители других регионов. В числе мошенничеств многоэпизодное уголовное дело в отношении жителя Тараза, которому инкриминируют более 10 фактов мошенничеств в сфере продажи автомашин через популярный веб-сайт.

Таразские полицейские выявили еще двух интернет-мошенников.

«Жительница Тараза обратилась в полицию и рассказала, что якобы выиграла 100 тысяч тенге в интернет-конкурсе популярной социальной сети. Для получения выигрыша «победительнице» необходимо было отправить 10 тысяч тенге, что она и сделала. Но «приза» так и не дождалась», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Жамбылской области выявили «организатора конкурса», который оказался 20-летним жителем города Шымкента.

Помимо этого, житель Акмолинской области 20 мая обратился в управление полиции города Тараза и рассказал, что к нему вошел в доверие 29-летний пользователь соцсети, предложивший в разы увеличить денежные средства. Мужчина, не раздумывая, отправил мошеннику 800 тысяч тенге. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям интернет-мошенник выявлен. Оба задержанных признали свою вину. По двум фактам начаты досудебные расследования по ст. 190 ч.2 п.4 УК РК «Мошенничество».

В департаменте полиции Жамбылской области констатируют, что при общем снижении числа мошенничеств на более чем 10% в регионе наблюдается увеличение фактов мошенничеств в сети интернет в отношении интернет-пользователей, поскольку в последнее время вырос интерес к интернет-покупкам, имеющим немало преимуществ в плане широкого выбора товаров. Однако мошенники придумывают всё новые и новые методы обмана.

Департамент полиции Жамбылской области предупреждает граждан об угрозе мошенничества в условиях ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Будьте бдительны и не доверяйте предложениям и услугам, в частности в социальных сетях, предупредили в правоохранительном ведомстве.