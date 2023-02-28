Жительница Талдыкоргана расфасовывала «синтетику» в съемной квартире

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В арендованной квартире расфасовывала «синтетику» 21-летняя жительница Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Жетысуской области провели спецоперации в Талдыкоргане, в ходе которой выявили квартиру, где производилось складирование и расфасовка синтетических наркотиков для дальнейших закладок по региону.

Квартиру снимала в аренду 21-летняя девушка, подозреваемая в организации незаконной деятельности и распространении наркотиков. В итоге полиции удалось изъять из незаконного оборота более 2 кг наркотиков, известных как мефедрон и «скорость». Задержание подозреваемой произведено оперативниками областного управления противодействия наркопреступности при координации работников прокуратуры области в одном из микрорайонов Талдыкоргана.

На месте у задержанной было изъято 105 обмотанных изолентой полимерных свертков, а также еще 40 в подготовленной ею закладке. Содержимое во всех свертках оказались синтетическими наркотиками.

«При санкционированном обыске по местожительству задержанной обнаружено 11 полимерных пакетов с содержимым в них веществом в виде порошка и кристаллов белого, коричневого и синего цветов. Кроме того, в квартире изъяты 4 электронных весов, на которых обнаружены наслоения в виде порошка белого цвета, емкости с порошкообразным веществом, тюбики с различными пищевыми красителями, магниты и другие предметы, используемые при развешивании и подготовке доз. В целом, у подозреваемой изъято 2,3 кг α-PVP и мефедрон, входящих в категорию синтетических наркотиков», – сообщил начальник УПН ДП области Мурат Жумабаев.

Подозреваемая помещена под стражу. Расследование по факту проводится согласно ст. 297 ч. 3 п. 3 УК РК «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В рамках уголовного дела полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поставки синтетических наркотиков и причастных к этому лиц.