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    21:46, 27 Апрель 2022 | GMT +6

    Жительница столицы отсудила 200 тыс. тенге за кибербуллинг своей дочери

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Алматинским районным судом города Нур-Султана рассмотрено гражданское дело по иску столичной жительницы о возмещении морального вреда за оскорбления своей дочери в чате бывших одноклассников в WhatsApp, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского суда.

    В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp сын ответчиков написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе в адрес дочери истца.

    «Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 3 млн тенге, поскольку в результате оскорбительных сообщений одноклассника, ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии. Вследствие чего девочке потребовалась помощь психолога», - проинформировала пресс-служба Алматинского районного суда.

    Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.

    При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков. Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тыс.тенге.

    Решение не вступило в законную силу.


    Теги:
    Астана Суды Правоохранительные органы
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