Жительница Шымкента создала портал для родителей особенных детей Bala Times: в Nur Otan делятся историями о резервистах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В партии Nur Otan рассказали о своих резервистах, которые помогают людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В партии рассказали о Жанель Жумалиновой из Шымкента. Она член молодежного кадрового резерва партии «Nur Otan», прекрасная мама и очень сильная женщина.

Жанель – создатель первого в стране портала для родителей, имеющих особенных детей «Bala Times». На платформе публикуется вся необходимая информация для тех, кто столкнулся с данной проблемой.

«Я сделала вывод, что нужно все сделать доступно и прозрачно, создать платформу, где мамы могут обратиться к специалистам, добавить справочник о льготах, заболеваниях, где родители при первых симптомах могли бы определить ту или иную болезнь. Также добавили информацию, куда нужно идти и к каким специалистам обращаться, какой вид диагностики пройти. Когда с моим сыном такое произошло, у меня день и ночь поменялись местами», - делится воспоминаниями Жанель.

В прошлом наша героиня была финансистом. Когда с ее сыночком Султаном случился паралич, пришлось собрать всю волю и силу, чтобы поднять ребенка на ноги. Своим опытом она решила поделиться со всеми нуждающимися в помощи.

«В 2019 году я создала WhatsApp группу, где собрались около 180 человек со всех регионов. В крупных городах хоть что-то есть, а в сельских местностях ничего. Есть родители, которые даже не знают о существовании тех или иных центров и как туда попасть. Я проанализировала вопросы, обсуждаемые в чате и решила, что нужно поделиться этим. Моя задача, чтобы родители знали, на что они имеют права. Также у нас есть раздел с историей успехов детей, это реальные истории со всего Казахстана, с каждым днем их становится все больше», - отметила Жанель.

Самое главное, по словам нашей героини – четкое принятие и осознание ситуации. Тогда родитель сможет помочь своему ребенку. А еще – поддержка родных, ведь семья в которой царят любовь и взаимовыручка сможет преодолеть даже самые невероятные трудности.

Оказание помощи людям с особыми потребностями - неотъемлемая часть работы Nur Otan. В рамках проекта «Кедергісіз Келешек» уже принято 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы. Через ярмарки вакансий трудоустроено свыше 34 тысяч человек, адаптировано более 20 тысяч социально-значимых объектов, подчеркнули в партии.