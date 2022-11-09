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Жительница Шымкента отдала аферистке деньги, желая трудоустроиться техничкой

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 11:45
Жительница Шымкента отдала аферистке деньги, желая трудоустроиться техничкой

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Аль-Фарабийское районное управление полиции обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшей, малознакомая женщина пообещала ей работу техничкой в медицинском учреждении и взяла за свою «услугу» 250 тыс тенге. Но злоумышленница так и не выполнила обещание, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Шымкента.

Факт следователи зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество».

В ходе оперативных мероприятий 31-летнюю подозреваемую задержали и доставили в управление полиции. Установлено, что она и ранее была судима за мошенничество. В настоящее время проводятся следственные действия.


МВД РК   Шымкент   Мошенничество  
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