+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 15 °С
Алматы: 19 °С
USD 388.87 EUR 424.53
RUB 5.95 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жительница Семея совершила наезд на полицейского и укусила его за руку

3 Октября 2019 16:43
Поделиться:
Жительница Семея совершила наезд на полицейского и укусила его за руку

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ ­ - Жительница Семея совершила наезд на полицейского и укусила его за руку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.

Новости по теме

О престиже работы в полиции рассказали молодежи Акмолинской области
Трижды отказался от взятки полицейский в Актобе Мужчину, помогавшего в раскрытии похищения ребенка, наградили в Караганде Как стационарные посты полиции помогают акмолинцам

«В Ауэзовском отделе полиции УП города Семея зафиксирован факт применения насилия в отношении представителя власти. Во время патрулирования улицы Карменова сотрудником БПП ОМПС УП города Семея была замечена автомашина, припаркованная под запрещающий знак. В ходе разбирательства 51-летняя водитель авто, пытаясь уехать с места происшествия, совершила наезд на сотрудника, после чего при попытке заглушить автомашину укусила его за правую руку», - говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По инциденту проводится досудебное расследование в соответствии со ст.380 ч.1 УК РК.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, МВД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив