Жительница Семея совершила наезд на полицейского и укусила его за руку
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея совершила наезд на полицейского и укусила его за руку. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП ВКО.
«В Ауэзовском отделе полиции УП города Семея зафиксирован факт применения насилия в отношении представителя власти. Во время патрулирования улицы Карменова сотрудником БПП ОМПС УП города Семея была замечена автомашина, припаркованная под запрещающий знак. В ходе разбирательства 51-летняя водитель авто, пытаясь уехать с места происшествия, совершила наезд на сотрудника, после чего при попытке заглушить автомашину укусила его за правую руку», - говорится в сообщении.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По инциденту проводится досудебное расследование в соответствии со ст.380 ч.1 УК РК.
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