Жительница Рудного ушла по грибы и была убита

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ – Убийство по «горячим следам» раскрыли полицейские Рудного, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

В полицию города Рудного 13 октября обратился мужчина с заявлением о пропаже 47-летней дочери. На следующий день в дежурную часть поступило сообщение от женщины о том, что она наткнулась в лесопосадке по улице Парковая на труп женщины.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая в кустах за территорией лечебно – оздоровительного центра обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти.

«Для раскрытия преступления была создана специальная оперативная группа. Полицейскими был отработан круг знакомых потерпевшей, проведены необходимые следственные и оперативные действия. В результате было установлено, что убийство совершили знакомые потерпевшей – подруга и ее сожитель», - рассказал заместитель начальника Управления полиции города Рудного подполковник Руслан Алиманов .

Было установлено, что они втроем пошли собирать грибы. В поле они стали распивать спиртные напитки. Когда женщина отошла в сторону, мужчина нанес ножевые ранения ее подруге, от которых она скончалась. Сняв с нее куртку и туфли, он сжег вещи в поле. Золотые кольца и серьги взял с собой. Вернувшись, женщина увидела, что произошло, но не сообщила в полицию. В настоящее время в отношении нее решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за недонесение о совершенном особо тяжком преступлении.

В ходе – оперативно розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего подозреваемого в селе Володаровка Мендыкаринского района.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство». Подозреваемый водворен в ИВС.