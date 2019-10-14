Жительница Рудного «помогла» ограбить знакомую на 11 млн тенге

РУДНЫЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейские Рудного задержали подозреваемого в краже 11 миллионов тенге из коттеджа 60- летней жительницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Костанайской области.

Днем 10 октября женщина отправилась на поминки отца своей приятельницы. В это время неизвестный проник в ее дом довольно простым способом – отжал пластиковое окно.

Вернувшись домой, женщина обнаружила разбросанные по комнатам вещи и не нашла денег. «Улов» злоумышленника получился солидный: 11 тысяч долларов США, 2,6 тысяч евро, 75 тысяч российских рублей и 1,5 миллиона тенге. В довесок пошли золотые украшения: серьги, подвески, браслеты, 30 колец. Вор также забрал 6 женских наручных часов и даже польстился на пауэр банк. Общий ущерб был оценен в 11 миллионов 260 тысяч тенге.

На место преступления, сотрудники полиции города Рудного прибыли сразу же, как получили сообщение о краже. В доме оперативники сняли «следы», при этом зафиксировали следы перчаток и отпечаток подошвы, который преступник оставил на подоконнике второго этажа. Также полицейские обошли близ расположенные дома, проверили лиц, стоящих на учете, просмотрели записи видеокамер.

«Расспросив пострадавшую, мы сразу же начали отрабатывать круг связей. Выяснилось, что у ее приятельницы есть сожитель. Тогда мы сразу проверили адреса, на которых он мог находиться», – рассказывает начальник отделения Отдела криминальной полиции города Рудного Аскар Магажанов .

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 32-летний неработающий рудничанин. Подозреваемый был задержан в машине, на которой передвигался по городу. В автомобиле обнаружено часть похищенного: деньги и драгоценности, а также билеты на самолет.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража». Полицейскими доказывается причастность подозреваемого к еще нескольким аналогичным преступлениям. В ходе расследования было выяснено, что знакомая потерпевшей «навела» подозреваемого на этот дом.