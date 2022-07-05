5 Июля 2022 16:36

Жительница Петропавловска осуждена за хранение наркотиков в особо крупном размере

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Жительница Петропавловска осуждена за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Петропавловске за незаконное хранение наркотиков осуждена 22-летняя жительница города. Она была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий в ноябре прошлого года. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО изъяли у девушки приспособления для курения и два полимерных свертка с кристаллообразным веществом голубого цвета. Впоследствии экспертиза подтвердила, что вещество является синтетическим наркотиком «альфа-PvP», также известным под названием «соль». Вес изъятого составил 2,9 грамма, что относится к особо крупному размеру.

Девушка осуждена на три года лишения свободы по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта«.

«С начала года выявлено четыре факта по этой статье. Выявление и пресечение наркоправонарушений — приоритетная задача подразделений полиции по противодействию наркопреступности. Всего за шесть месяцев в области зарегистрировано 109 наркоправонарушений, из них 40 фактов сбыта. Из незаконного оборота изъято 267 кг различных наркотических средств, в том числе свыше 1,4 кг синтетических наркотиков», – сообщили в полиции.



