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Жительница Павлодарской области украла сигнализацию

16 Октября 2019 12:44
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Жительница Павлодарской области украла сигнализацию

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские задержали жительницу области по подозрению в кражах автооборудования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«В Павлодаре, в одном из торговых домов по продаже бытовой техники по проспекту Назарбаева, девушке приглянулось автооборудование. Создавая видимость заинтересованной покупательницы, улучив момент, 25-летняя жительница области путём свободного доступа с витрины совершила кражу видеорегистратора марки «Neoline», - сообщили прессе в департаменте полиции Павлодарской области.

Через несколько дней в этом же торговом центре точно так же жительница области с витрины украла видеорегистратор марки «Neoline X Cop 9100». И на этом, отметили полицейские, любительница видеорегистраторов не остановилась. «Спустя неделю, в этом же торговом доме, девушка, предварительно убедившись, что за её действиями никто не наблюдает, совершила кражу автомобильной сигнализации «Starlinе А93 ECO». Оперативниками центрального отдела полиции управления полиции Павлодара в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была установлена и задержана», - поделились в правоохранительных органах.

По всем фактам проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанная содержится под стражей, расследование продолжается, добавили в департаменте.

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Ключевые слова: Павлодарская область, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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